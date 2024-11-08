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中國：還有較大舉債空間 實施更加給力財政政策

2024/11/8 20:43
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（中央社台北8日電）中國今天推出人民幣10兆元債務額度，減輕地方債務壓力。中國財政部長藍佛安說，中國政府負債率為67.5%，「還有較大舉債空間」。目前正在積極謀劃下一步的財政政策，加大逆週期調節力度，「實施更加給力的財政政策」。

藍佛安還預告，近期即將推出支持房地產市場健康發展的相關稅收政策。中國財政部10月提到，正在研究住宅增值稅與土地增值稅的優惠政策。

中國14屆全國人大常委會第12次會議8日在北京閉幕，會議表決通過增加地方政府債務限額人民幣6兆元（下同，約新台幣26.4兆元），用於置換現有隱形債務。這是近年來中國力度最大的化債舉措。

據中國人大網文字直播，藍佛安在會後記者會指出，從2024年開始，中國將連續5年每年從新增地方政府專項債券中安排8000億元，專門用於化債，累計可置換隱形債務4兆元。再加上這次全國人大常委會批准的6兆元債務限額，「直接增加地方化債資源10兆元」。

央視記者提問：置換存量隱形債務政策實施之後，中國政府的債務情況是怎麼樣？下一步財政政策有什麼新的考慮？

藍佛安說，從國際比較，中國政府負債率顯著低於主要經濟體和新興市場國家。根據國際貨幣基金（IMF）統計資料，2023年G20國家平均政府負債率118.2%；G7國家平均政府負債率123.4%。同期中國政府全口徑債務總額為85兆元，其中，國債30兆元，地方政府法定債務40.7兆元，隱性債務14.3兆元，政府負債率為67.5%。

他並稱，從舉債用途看，中國地方政府債務形成了大量有效資產。地方政府債務主要用於資本性支出，支持建設了一大批交通、水利、能源等專案，很多資產正在產生持續性收益，既為經濟高品質發展提供有力支撐，也是償債資金的重要來源。

「總的看，我國政府還有較大舉債空間。」藍佛安說。

藍佛安表示，社會各界對財政政策取向和力度都非常關注，很多專家學者也發表了意見建議。他在10月12日新聞發布會上說過，中央財政還有較大的舉債空間和赤字提升空間。「目前我們正在積極謀劃下一步的財政政策，加大逆週期調節力度。」

他並預告，「目前，支持房地產市場健康發展的相關稅收政策，已按程序報批，近期即將推出」。

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藍佛安還提到，發行特別國債補充國有大型商業銀行核心一級資本等工作，正在加快推進中。專項債券支持回收閒置存量土地、新增土地儲備，以及收購存量商品房用作保障性住房方面，正在配合相關部門研究制定政策細則，推動加快落地。

藍佛安並說，「結合明年經濟社會發展目標，實施更加給力的財政政策」。一是積極利用可提升的赤字空間。二是擴大專項債券發行規模，拓寬投向領域，提高用作資本金的比例。三是繼續發行超長期特別國債，支持國家重大戰略和重點領域安全能力建設。四是加大力度支持大規模設備更新，擴大消費品以舊換新的品種和規模。五是加大中央對地方轉移支付規模，加強對科技創新、民生等重點領域投入保障力度。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1131108

藍佛安
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