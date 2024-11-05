中國人大常委會審議地方化債議案 學者估規模逾27兆

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（中央社台北5日電）新華社報導，正在召開的中國全國人大常委會會議，審議了國務院提交的增加地方政府債務限額置換存量隱性債務的議案。中國媒體分析，從議案名稱來看，官方較大可能以發行地方政府債券的方式來置換債務；學者估計規模介於人民幣6兆至7兆元（約新台幣27兆至31.5兆元）。

中國政府此前公布一系列刺激經濟措施，包括中國財政部長藍佛安10月12日表示，為緩解地方政府的化債壓力，擬一次性增加較大規模債務限額，置換地方政府存量隱性債務，加大力度支持地方化解債務風險。此政策是「近年來出台的支持化債力度最大的一項措施」，將大大減輕地方化債壓力，可以騰出更多的資源發展經濟，提振經營主體信心，鞏固基層「三保」。

綜合中國媒體21世紀經濟報導、第一財經，新華社4日報導，14屆中國全國人大常委會第12次會議正在北京召開，會議審議了國務院關於提請審議增加地方政府債務限額置換存量隱性債務的議案。受國務院委託，財政部部長藍佛安作了說明。全國人大財政經濟委員會副主任委員許宏才作了關於該議案的審查結果報告。

報導指出，這意味著新的化債舉措，將由此次人大常委會會議審議。按照議程，會議將在8日結束，屆時將有更多化債的詳細消息。

報導提到，此前市場上有關置換債券如何發行有不同意見，包括建議發行特別國債或增發國債來置換地方隱性債務，或應該發行地方政府債券。從議案名稱來看，較大可能是發行地方政府債券。

所謂地方政府隱性債務，是指地方政府及其部門在法定政府債務限額之外，直接或承諾以財政資金償還及提供擔保等方式舉借的債務。為了防範風險，2018年以來中央通過強化監管等措施，初步遏制隱性債務的增長，並逐步化解存量隱性債務。

自2019年起，中國開始允許地方發行地方政府再融資債券來置換隱性債務，迄今這一發債規模約4兆元。中國財政部此前表示，截至2023年末，全國納入政府債務訊息平台的隱性債務餘額比2018年摸底數減少50%，債務風險可控。

中央財經大學教授溫來成表示，通過提高債務限額，將地方隱性債務置換成地方政府債券，以拉長期限、降低債務成本來化解風險，是非常適宜的。有些人期待用國債來置換地方隱性債務，相當於由中央來償還，容易出現道德風險和逆向選擇，不利於規範地方舉債行為。

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不過, 他表示，中央政府可以在具體措施上協助。如今年發行的1兆元超長期特別國債，部分資金交由地方使用，而地方需承擔一定比例的償還責任。至於地方隱性債務置換規模，若考慮未來3年所需，預計這次規模在6兆至7兆元左右。

興業研究宏觀團隊表示，新一輪化債時間可能為2024年末至2027年。考慮到這是近年來支持化債力度最大的一項措施，預計規模在4兆元以上。若發行政府債券置換4兆元至6兆元地方隱性債務，可節省利息支出1240億元至1860億元。（編輯:陳鎧妤/謝怡璇）1131105