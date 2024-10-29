中國將發布財政刺激政策 市場估規模至少27兆元

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（中央社記者吳柏緯上海29日電）中國全國人大常委會第12次會議將於11月4日至8日在北京舉行，外界關注財政刺激政策的規模。市場分析目前中國地方債務與發債情形，認為規模至少人民幣6兆元（下同，約新台幣27兆元）。

為了救經濟，中國官方近期推出多項刺激措施，其中包括「擬發行超長期特別國債」、「支持地方政府化解債務風險」等。由於增發債務額度需經全國人大常委會批准，外界預期即將於11月4日至8日在北京舉行的14屆全國人大常委會第12次會議，會有好消息。

根據證券時報報導，隨著會議將至，目前市場對於政策規模的期待與預測各有不同，有分析認為一次性債務置換規模可能至少在6兆元左右。

報導引述興業研究宏觀團隊分析，考慮到這是近年發布支持化債力道最強的措施，規模至少在4兆元以上，若以國債和地方債的組合方式置換4兆元至6兆元地方隱性債務，可節省利息支出1240億元至1860億元。

中信證券首席經濟學家明明表示，2015年到2018年，藉由大規模發行地方政府置換債，總共處置了約12.5兆元地方存量債務。根據隱性債務餘額和中國財政部在記者會上提到2018年以來減少50%的情況，加上近年來一系列化債規定，預計未來3年內會逐步完成債務置換工作，置換規模應該在10兆元以內。

他分析，若以每年2兆元的規模來看，則總規模應該在6兆元左右。

中央財經大學教授溫來成表示，地方隱性債務置換規模，可以參考城投債。近幾年，每年城投債到期規模在2兆元左右。若考慮未來3年持續置換地方隱性債務，預計這次置換債務的規模在6至7兆元左右。（編輯：廖文綺）1131029