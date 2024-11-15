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中國4海警船同日兩度侵擾金門海域 海巡對應驅離

2024/11/15 19:13
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（中央社記者洪學廣金門15日電）海巡署金馬澎分署今天上午偵獲金門南面海域有4艘中國海警船接近限制水域，調度4巡防艇驅離，但下午又發現同樣4艘海警船航入。海巡呼籲中國立即停止類似侵擾。

海洋委員會海巡署金馬澎分署今天下午指出，上午8時50分偵獲中國海警舷號「14521」、「14608」、「14509」、「14507」等4船，分別自金門復興嶼、翟山、料羅、北碇南面，分4處由外向內航入金門水域，海巡署同步調度預置部署4艘巡防艇，採「1對1」平行對應，全程以中、英文廣播示警，宣告執法立場，並予以蒐證驅離。

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中國海警船雖在巡防艇監控下，於中午11時航出，但相同4艘中國海警船下午2時45分再次航入金門限制水域，金馬澎分署立即調度預置4艘巡防艇對應驅離，並於5時併航監控中國海警船航出限制水域。

海巡署表示，中國海警船在金門交通繁忙重要航道進行威脅，嚴重影響海上航行安全，更加劇兩岸隔閡，撕裂兩地人民情感，無益雙方對等交流，呼籲中國立即停止類似的侵擾，海巡署將秉持不挑釁、不退讓原則，維護海域安全與秩序，全力捍衛國家主權。（編輯：謝雅竹）1131115

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