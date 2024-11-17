江蘇校園隨機殺人事件 當地政府將提高「見警率」

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（中央社台北17日電）中國江蘇宜興昨天晚間發生一起校園持刀殺人案件，嫌犯因不滿未能拿到實習報酬與畢業證書，返回學校行兇，釀成8死17傷。中共江蘇省委書記信長星表示，要加強校園安全管理，並在人員密集場所提高見警率。

根據當地的通報，這起案件發生在16日晚間6時30分，現年21歲的徐姓男子是無錫工藝職業技術學院的畢業生，他因考試不合格未能拿到畢業證書，以及對實習報酬不滿，於是回到學校發洩行兇。

事件造成8人死亡、17人受傷。犯罪嫌疑人被當場抓獲，並且對其犯罪行為供認不諱。

據江蘇新聞微信公眾號，信長星接獲通報後立即作出批示，安排相關官員現場指導處置工作，連夜召開會議對傷員救治、善後處置與案件偵辦等作出部署。

今天上午，信長星主持召開全省視訊會議，聽取案件處置情況匯報，進一步部署相關工作。他說，在珠海駕車衝撞行人案件發生不久，江蘇發生如此慘痛案件，性質惡劣、影響惡劣，令人十分心痛，必須深刻反思警惕，深刻汲取教訓。

信長星指出，要全力展開救治，並且要做好傷亡人員及家屬安撫善後工作。要加快案件調查進度，盡快查明案情，依法嚴懲兇手，有效震懾犯罪、安定人心。要及時發布權威訊息，回應社會關切。

信長星表示，要全面細緻排查化解各類矛盾風險，加強對困境人員和困難群眾的救濟幫扶，最大限度地把矛盾和問題化解在基層、處置在源頭。要強化校園安全管理，加強人員密集場所等重點部位巡控，提高見警率、管事率、震懾力。

昨天案發後，當地政府直到晚間11時才發布通報。社交媒體X平台的「李老師不是你老師」昨天的貼文指出，行兇者表示，「我希望我的死可以推動勞動法進步」、「別以為我是老實人，有些帳總是要算清的」。

根據昨天的通報，目前，傷員救治、善後處置、案件偵辦等工作正在全力進行中。（編輯：呂佳蓉/張淑伶）1131117