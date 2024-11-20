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初選案梁國雄被判6年9個月 隔著鐵窗向妻說「愛妳」

2024/11/20 16:37
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（中央社記者陳鎧妤台北20日電）香港初選案罪成之一的前立法會議員梁國雄（長毛）被判囚6年9個月，他的臉書昨天發文，內容是給太太陳寶瑩的家書，提到「常跟您說的『我愛妳』，若不是隔著鐵窗說多好」。陳寶瑩表示，案中所有被告的判刑「一日都不應該」。

香港泛民主派初選案昨天判刑，法官在判詞中表示，68歲的梁國雄在案中參與程度不高，因梁以前曾犯刑事罪行，故不會考慮他品格良好或過往對社會的貢獻。法官以7年為量刑起點，梁不認罪，但考慮他對法律的無知，酌情扣減3個月刑期，判囚6年9個月。

梁國雄的臉書昨天發文，題為「長毛致寶瑩家書」，指他十分希望能與太太在自由的天地相聚、相愛，一起遊歷彼此嚮往的地方，「我常跟您說的『我愛妳』，若不是隔著鐵窗，那該多好！」

梁國雄又說，現在的厄運是政治逼害造成的牢獄，「我對於因此而未必能與您再次一如以往，無拘無束相愛，實在遺憾。」

他說，「然而，我對以往的言行及因而繫獄並無悔疚，從我在70年代開始參與政治運動及社會抗爭，是一種出於改變社會不公義不合理的願望，爭取民主，實現社會主義，並沒有錯。」

陳寶瑩今天接受中央社視訊訪問時表示，梁國雄的判刑與預期差不多，對於案中所有人的判刑「一日都不應該」。

她說，整起案件由拘捕、審訊及判刑都是不合理的。「說100次或法律專家解釋都好，都不會有作用，只能跟自己的良心去看這件事。」

對於會否上訴，她說，要視梁國雄的意願及律師團隊的意見，她自己看不到上訴會成功。

對於梁國雄的近況，陳寶瑩表示，經過3年多的還押他的情緒及身體都慢慢穩定下來，畢竟都習慣了，但不開心一定會有的。昨天律師曾探視他，他精神尚可。

她又說，梁國雄有心臟病，有被安排定期到醫院覆診，暫時沒太大問題。惟一令她擔心的，是之前還押期間每天有親友探視梁國雄，但正式坐牢後只能每月探視4次，每次半小時。對在囚人士來說，家人的探視是非常重要，她擔心之後對梁的探視減少，會令他情緒又低落。現在能鼓勵他的就是多寫信給他。

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陳寶瑩說，她看到梁國雄給她的家書時很感動，應是梁第一次寫信給她。「大家都是老一輩的人，本來都比較內斂，很多事盡在不言中。過去他很少會說這些話，但這也反映他在隔絕的環境中想更清楚表達自己的情緒，是可悲的。」

她表示，與長毛有共同理念，大家感情基礎深厚，家書中提到的遊歷，都是她探視長毛時傾談出來的，今次更進一步顯示大家的感情。（編輯：呂佳蓉）1131120

梁國雄
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