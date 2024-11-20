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宋濤蘇州見台商 呼籲堅持九二共識

2024/11/20 20:35
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（中央社記者吳柏緯上海20日電）中國大陸國台辦主任宋濤今天在蘇州參加台商座談會時表示，中國大陸經濟行穩致遠、持續向好，仍是廣大台商發展事業的最佳選擇。他並表示，希望廣大台商堅持體現一個中國原則的「九二共識」。

宋濤今天在蘇州的台商座談會上發表談話時表示，中共20屆三中全會對新時代進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出的科學擘畫和戰略部署，將為台商、台胞在大陸發展提供嶄新機遇和廣闊空間。

他強調，中國大陸經濟行穩致遠、持續向好，仍是廣大台商、台胞發展事業的最佳選擇。並將落實20屆三中全會精神，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，助力台商、台胞發展新質生產力、融入新發展格局。

他並表示，希望廣大台商、台胞堅守民族大義，堅持體現一個中國原則的「九二共識」，旗幟鮮明反對台獨分裂和外部勢力干涉，積極參與兩岸交流合作，成為「中國式現代化的見證者、建設者和獲益者，共同壯大中華民族經濟，共創中華民族偉大復興的美好未來」。

根據新華社報導，這場座談會有近百位台灣工商團體、大陸台商代表參與。（編輯：呂佳蓉）1131120

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