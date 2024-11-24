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資金濫用加房市低迷 中國商業銀行不良貸款居高不下

2024/11/24 11:43
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（中央社台北24日電）美媒報導，COVID-19疫情期間個人經營貸款的激增暴露了中國銀行業的系統性弱點，資金濫用和房地產市場低迷則導致違約率不斷上升。

綜合美國華爾街日報中文網、自由亞洲電台近日的報導，中國國家金融監管總局的數據顯示，截至今年第3季末，商業銀行的不良貸款餘額為人民幣3.4兆元（下同，約新台幣15兆元），較上季末增加了371億元；不良貸款率為1.56%，與上季末基本持平。

報導說，中國銀行系統因COVID-19疫情期間的措施而陷入更大危機，原因是官方推動的個人經營貸款原本旨在幫助小微企業和農業用戶，但卻遭到濫用，再加上房地產市場低迷，導致違約率不斷上升。

當時有中國「六大行」之稱的6家國有銀行被要求針對疫情重創的領域增加放貸，包括降低手續費、下調利率及加快審批流程。中國央行數據顯示，截至2023年中，個人經營貸款餘額近24兆元，較2019年時增長逾一倍，其中「六大行」的金額占了一半以上，達57%。

報導說，一些借款人利用低利率的個人經營貸款資金投資房地產，導致2021年中房地產出現危機時借款人難以還貸或進行再融資。

為了因應這些挑戰，中國的銀行收緊貸款審批程序，並加強監管個人經營貸款的資金用途；此外，中國央行也指導商業銀行下調抵押房貸的利率，以盡量減少資金用途的轉變。

不過，上述措施仍未能有效遏制相關違規行為。報導指出，措施能否成功取決於銀行是否能有效執行監管，防止資金用途不被改變。（編輯：周慧盈/廖文綺）1131124

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