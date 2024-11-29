中國延長124項美國商品加徵關稅豁免期限

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（中央社記者邱國強北京29日電）美中關稅戰一觸即發之際，中國國務院關稅稅則委員會今天公告，自12月1日至明年2月28日止，對包括稀土金屬礦、醫用消毒劑、鎳鎘蓄電池在內的124項商品，繼續不加徵中國為反制美國301條款措施所加徵的關稅。

美國總統當選人川普（Donald Trump）選舉期間曾揚言，要將中國商品進口關稅提高到60%。日前他又以防控芬太尼流入美國不力為由，揚言上任後就先將中國商品進口關稅提高10%。因此，中國官方此時作出上述宣布是否有緩和作用，受到外界注意。

中國財政部官網今天公告，指根據「國務院關稅稅則委員會關於對美加徵關稅商品第十四次排除延期清單的公告」，對美加徵關稅商品第14次排除延期清單將於今年11月30日到期。國務院關稅稅則委員會按程序決定，對相關商品延長排除期限。

公告指出，自2024年12月1日至2025年2月28日，對附件所列出的美國商品，繼續不加徵中國為反制美國301條款措施所加徵的關稅。

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依公告附件內容，這批被中方列為「繼續不加徵」關稅的美國商品，包括稀土金屬礦、矽藻土、丙二醇、醫用消毒劑、鎳鎘蓄電池、高速及夜視數位相機與電視攝影機等共124項產品。

川普第1個美國總統任期內，對中國進口商品引用301條款的調查，並數度加徵關稅，引發美中貿易戰。此後，美方恢復一部分受此影響的中國商品關稅豁免措施，中方遂降低姿態，採對等原則機動公布對美國商品加徵關稅的排除延期清單。今天公布的是第16次排除延期清單。（編輯：陳鎧妤）1131129