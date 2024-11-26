川普以芬太尼為由揚言加關稅 中：是美國的問題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京26日電）針對美國總統當選人川普揚言，中國未有效遏止芬太尼流入美國，上任就要對中國商品加徵10%關稅，中國外交部傍晚聲稱，芬太尼是「美國的問題」，中國是禁毒執行最徹底的國家之一，願在相互尊重基礎上繼續與美方開展禁毒合作。

中國外交部傍晚以層級較高的不具名發言人名義，透過官網作上述表示，但回應中隻字未提加徵關稅之事。

中國外交部發言人宣稱，中國是世界上禁毒「政策最嚴格、執行最徹底」的國家之一。芬太尼是「美國的問題」，本著人道主義精神，中國為美國因應芬太尼類問題「提供了支持」。

發言人說，中國2019年就宣布正式整類列管芬太尼類物質，是全球第一個正式整類列管芬太尼類物質的國家。中方與美方開展了「廣泛、深入的禁毒合作，並取得顯著成效，這是有目共睹的」。

中國外交部發言人又說，中方願在平等互利、相互尊重的基礎上，繼續與美方開展禁毒合作。美方應該珍惜中方的善意，維護中美禁毒合作來之不易的良好局面。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

川普（Donald Trump）台北時間今早在社群媒體發文表示，他曾與中國多次對話，討論大量毒品尤其是芬太尼經墨西哥流入美國的問題。中國的代表承諾將對涉案毒犯處以死刑，但他們從未履行承諾，毒品仍大量流入美國。在這些行為停止前，他將對中國商品額外加徵10%的關稅。

川普還揚言，鑑於成千上萬的人透過墨西哥及加拿大湧入美國，帶來前所未有的犯罪和毒品問題，他上任第1天就將簽署文件，對墨西哥、加拿大進口的所有商品徵收25%關稅，直到他們解決芬太尼、非法移民問題為止。（編輯：呂佳蓉）1131126