川普關稅迫在眉睫 中國貨運量猛增創疫後新高

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（中央社台北30日電）美國候任總統川普預告明年初上任後將加徵中國進口商品關稅。為趕在關稅實施前囤積中國商品，美方的「搶貨潮」據報迅速升溫，近期從中國起飛的國際貨運航班數達到COVID-19疫後新高。

綜合中國交通運輸部數據及香港星島日報今天的報導，中國進出國際貨運航班數上週達3485架次，是去年3月中國解除疫情邊境管控後的最高紀錄，同時也是連續第3週貨運航班數超過3400架次。

截至今年10月，中國貨運航班數量年增73%，貨船進出港次數也增加8.3%。

報導說，川普明年1月下旬就職之前，美國企業可能會繼續加大採購，以便趕在美國對中國、墨西哥、加拿大甚至其他國家的商品加徵新關稅之前完成囤貨。中國今年的出口總值很可能創下歷史新高。

據報導，美國一家大型家用品公司近日在社群平台發文催促顧客趁著價格「翻倍」之前立即訂購，廣告稱「關稅預售！這不是演習」。

其他敲響「關稅鼓」的美企還包括戶外裝備、貼紙、美容產品等行業零售商，因為美國若是落實加徵關稅，稅項預料將轉嫁到美國消費者身上。

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報導並引述美媒表示，許多美國民眾近日都收到促銷電郵，例如戶外用品零售商Tarptent的促銷宣傳指部分帳篷可享35%折扣，並說「隨著潛在關稅的臨近，它們可能是最優惠的價格」；短影音平台TikTok的一些網紅也呼籲網友現在應大量購買自己最喜歡的產品。

除了促銷，企業也在囤貨。一名美國在線銷售訂製貼紙和別針的藝術家急於在明年1月之前向中國製造商發出更多訂單以儲備庫存，如此就可避免漲價，因為如果關稅生效，2吋大頭針的價格將從目前的10美元上漲至17美元。（編輯：周慧盈/呂佳蓉）1131130