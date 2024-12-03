中國：在福建打造兩岸融合示範樣板 推進統一大業

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（中央社記者邱國強北京3日電）中共中央台辦、中國大陸國家發改委等48個中央單位及福建省今天召開會議，強調要在福建打造兩岸融合「示範樣板」，落細落實福建「兩岸融合發展示範區」建設，取得「高質量成果」，進而推動兩岸融合發展，推進「祖國統一大業」。

央視「玉淵譚天」報導，中共中央台辦（中國大陸國台辦）、國家發改委等48個中央單位及福建省今天在北京召開「促進兩岸經濟文兩岸融合發展示範區化交流合作部際協調機制工作會議」，與會官員提到上述內容。

根據報導，會議研究討論福建省提請中共中央和國家機關有關部門支持的政策及事項，部署下一步重點工作，進一步推動「中共中央、國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，建設兩岸融合發展示範區的意見」落實落細。

與會的中共中央台辦主任宋濤說，中共總書記習近平10月間在福建考察時對台工作作出指示，強調「在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐」、「建設好兩岸融合發展示範區」，為探索「海峽兩岸融合發展」新路、建設「兩岸融合發展示範區」進一步「明確了目標、指明了方向」。

宋濤說，要全面貫徹落實習近平指示精神和黨中央決策部署，推動「兩岸融合發展示範區」建設取得「高質量成果」，推動兩岸關係「和平發展、融合發展，推進祖國統一大業」。

根據報導，與會的中國國家發改委副主任趙辰昕說，要推動「閩台經濟融合」，促進科技、文化等領域合作，在重大項目、重大政策、重大改革和重點平台等多方面發力，推進「閩台產業融合」，重點區域率先突破，優化「閩台融合市場」環境。

趙辰昕提到，要支持福建省探索「海峽兩岸融合發展新路徑」，推動建設「兩岸融合發展示範區」各項政策落實落細，不斷取得新成效。

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會中，中共福建省委副書記羅東川及福建省常務副省長王永禮分別說明「兩岸融合發展示範區」建設情況，以及提請中央支持的建設「兩岸融合發展示範區」政策及事項。

報導指出，二人表示，福建省將積極主動作為，進一步擴大「對台先行示範效應」，促進閩台經貿深度融合，深化閩台社會人文交流，努力打造兩岸「社會融合、經貿融合、情感融合示範樣板」，搆建全域融合發展新格局，服務「祖國統一大業」。（編輯：張淑伶）1131203