反制美禁令 中國加強軍民兩用物項對美出口管制

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（中央社記者廖文綺上海3日電）美國2日將140間中企列入出口黑名單，中國商務部今日公告，為維護國家安全和利益，決定加強軍民兩用物項對美國出口管制，並稱「堅決反對任何泛化國家安全概念的錯誤做法」。

美國於2日起對中國半導體業祭出新的管制措施，共140間中企遭列入出口黑名單。

中國商務部今日發布公告，根據「出口管制法」等法律法規，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，決定加強相關兩用物項對美國出口管制。

公告第一條指出，禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口。第二條指出，原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。

公告還指出，任何國家和地區的組織和個人，違反上述規定，將原產於中國的相關兩用物項轉移或提供給美國的組織和個人，將依法追究法律責任。該規定自公布日起正式實施。

所謂「兩用物項」是指兼有民事與軍事用途，或者有助於提升軍事潛力的貨物、技術和服務，特別是可以用於設計、開發、生產或者使用大規模殺傷性武器及其運載工具的物項。

商務部新聞發言人對上述出口管制表示，近年來，美方泛化國家安全概念，將經貿科技問題政治化、武器化，濫用出口管制措施，無端限制有關產品對中出口，並將多家中國企業列入制裁清單進行打壓遏制，「嚴重破壞國際貿易規則，嚴重損害企業正當合法權益，嚴重破壞全球產業鏈供應鏈穩定」。

他宣稱，堅決反對任何泛化國家安全概念的錯誤做法。「中方願與有關國家和地區加強出口管制領域對話，共同促進全球產業鏈供應鏈的安全與穩定。」

中國是全球最大的鎵、鍺生產國，這2種元素除應用在半導體製程外，也應用在電動汽車和高科技工業領域。但也有半導業體界人士認為，中國的鎵、鍺蘊藏量雖豐，但並不具備壟斷地位。（編輯：張淑伶）1131203