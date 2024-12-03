美禁令引中國行業協會反彈 呼籲謹慎採購美國晶片

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（中央社台北3日電）美國政府對中國半導體業新一輪禁令引發反彈，中國半導體行業協會、中國汽車工業協會、中國互聯網協會等今天相繼發表聲明，呼籲中國企業謹慎採購美國晶片。

美國政府2日起對中國半導體業展開3年來第3輪制裁，受影響的中企包括20多家半導體公司、2家投資公司和100多家晶片製造工具廠商。

對於美國政府的新一輪禁令，據陸媒第一財經，中國半導體行業協會今天聲明表示，美國對中國管制措施的隨意性對美國企業造成供應鏈中斷、營運成本上升等影響，影響美國晶片產品的穩定供應，美國晶片產品不再安全、不再可靠，中國相關行業將不得不謹慎採購美國晶片。

中國半導體行業協會並呼籲相關國家和地區的企業要努力成為可靠半導體產品供應商，也呼籲中國政府支持可靠半導體產品供應商的穩定發展。

中國汽車工業協會則聲明稱，美國政府隨意修改管制規則，嚴重影響美國晶片產品的穩定供應，動搖中國汽車行業對採購美國企業晶片產品的信任和信心。為保障汽車產業鏈、供應鏈安全穩定，協會建議中國汽車企業謹慎採購美國晶片。

中國通信企業協會也發表聲明說，為保障資訊通訊行業的產業鏈、供應鏈安全穩定，應謹慎採購美國晶片。相關企業應擴大與其他國家和地區晶片企業合作，平等對待內外資企業在中國生產的產品。

另據澎湃新聞，中國互聯網協會表示，為確保中國網路產業安全、穩定、可持續發展，呼籲中國企業主動採取應對措施，審慎選擇採購美國晶片，尋求擴大與其他國家和地區晶片企業的合作，並積極使用內外資企業在中國生產製造的晶片。

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對於美方新一輪制裁，中國外交部昨天回應稱堅決反對美方對中國進行惡意封鎖和打壓，將採取措施維護中企正當合法權益。

中國商務部今天則公告，「為維護國家安全和利益」，決定加強軍民兩用物項對美國出口管制，不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口，以及對石墨兩用物項對美國出口採取更嚴格的最終用戶和最終用途審查。（編輯：周慧盈/張淑伶）1131203