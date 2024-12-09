兩岸企業家峰會 王滬寧重申堅持九二共識

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（中央社記者廖文綺廈門9日電）2024兩岸企業家峰會年會今日在廈門國際博覽會議中心舉行。開幕式上，中國大陸國台辦主任宋濤宣讀中國全國政協主席王滬寧賀信。王滬寧表示，將在堅持一個中國原則和九二共識之下，促進兩岸經濟文化交流合作。

王滬寧在信中表示，「我謹代表習近平總書記和中共中央對年會召開表示熱烈祝賀」。並表示，多年來兩岸企業家峰會廣泛團結兩岸企業及工商界人士，為促進兩岸關係和平發展、融合發展做出了重要貢獻。兩岸企業家峰會要繼續發揮橋樑紐帶作用，「增進兩岸交流交往，推動兩岸經濟合作高質量發展」。

信中還表示，將深入貫徹中共20屆三中全會精神，「堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外來干涉」，促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展。並「支持台胞台企，參與中國式現代化的建設，共享『祖國大陸』發展進步成果，增進兩岸同胞親情福祉」。

王滬寧在信中呼籲，「希望兩岸同胞、兩岸企業家秉持民族大義，順應時代潮流，把握兩岸關係發展正確方向，把中華民族命運牢牢掌握在中國人自己手中，共同書寫祖國統一、民族復興的華彩篇章。」

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2024年兩岸企業家峰會於9、10日於廈門舉行，今年峰會主題為「打造兩岸新時代產業鏈 促進兩岸經濟融合發展」。兩岸企業家峰會自2013年7月成立，為目前兩岸最高層級經貿交流平台，今年邁入第11個年。

台灣方面出席人士包括兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄、副理事長陳瑞隆、秘書長尹啟銘，以及台灣電機電子工業同業公會理事長李詩欽、台灣商業總會理事長許舒博。前經濟部長杜紫軍任峰會能源及環保節能產業合作推動小組召集人；國光生物科技董事長詹啟賢任生物科技與健康照護產業合作推動小組召集人。（編輯：吳柏緯）1131209