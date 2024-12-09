現身螞蟻20週年活動 馬雲稱AI偉大但不會決定一切

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（中央社台北9日電）近年轉趨低調的阿里巴巴創辦人馬雲昨晚出席螞蟻集團20週年活動並發表演講說，AI會改變一切，但不代表AI能決定一切，「我們未來能做的是讓科技給每一個普通老百姓的生活帶去進步和改變」。

綜合第一財經、證券時報等陸媒報導，12月8日是支付寶和螞蟻集團的20歲生日，來自全球各地的部分員工在杭州螞蟻集團總部參加週年活動，近年刻意保持低調的馬雲也罕見現身並發表演說。

馬雲說，不是為螞蟻過去的20年而來，而是為了螞蟻未來的20年而來。

他提到，每一個時代都給了每一代人不同的際遇和挑戰，但不是每個人都能把握這些際遇和挑戰。20年前，網路時代剛剛來臨之際，這一代人很幸運，抓住了時代的機遇，「從今天來看，未來20年的AI時代能帶來的改變會超出所有人的想像，因為AI會是一個更加偉大的時代」。

馬雲強調，「AI會改變一切，但這不代表AI能決定一切」，因為技術固然重要，但是未來真正決定勝負的關鍵仍是「今天我們為這個即將到來的時代做些什麼真正有價值而又與眾不同的事」。

他表示，「我們未來能做的，依然應該是我們過去20年所堅持的那些，讓科技給每一個普通老百姓的生活帶去進步和改變」。

除了馬雲現身發表演說，在20週年之際，螞蟻集團也出現高層人事異動。

螞蟻集團董事長兼執行長井賢棟昨天公布新人事案，集團總裁韓歆毅將從明年3月1日起正式接任集團執行長，全面負責螞蟻的各項業務及日常管理工作。井賢棟未來將專注董事長職務，全力支持韓歆毅和管理團隊。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1131209