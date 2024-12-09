螞蟻集團總裁韓歆毅將接CEO 井賢棟專任董事長

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（中央社記者謝怡璇台北9日電）螞蟻集團董事長兼執行長井賢棟8日宣布集團換帥。螞蟻集團總裁韓歆毅將從明年3月1日起接任執行長，井賢棟之後將專注於董事長職務。

陸媒第一財經8日報導，螞蟻集團和支付寶成立20週年之際，螞蟻集團董事長兼執行長（CEO）井賢棟昨天公布新人事案，螞蟻集團總裁韓歆毅將從2025年3月1日起正式接任螞蟻集團執行長，全面負責螞蟻的各項業務及日常管理工作。井賢棟未來將專注在董事長職務，全力支持韓歆毅和管理團隊。

井賢棟在信中表示，2016年，他從彭蕾手中接過執行長的接力棒，帶著同樣的相信和期待，將執行長的接力棒交給韓歆毅，以夢想和責任的傳承致敬螞蟻的20歲生日。

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據財新報導，韓歆毅過去曾任阿里巴巴集團企業融資部資深總監，參與並完成阿里巴巴香港上市公司私有化、阿里與螞蟻金服之間架構重組、阿里回購雅虎（Yahoo）所持股份及多次股本和債務融資項目。韓歆毅之後加入螞蟻集團，歷任戰略投資副總裁、財務長（CFO）、董事會執行董事，並於今年3月出任螞蟻集團總裁。

此次並非井賢棟首次卸任螞蟻集團執行長職務。2019年12月，曾在支付寶、阿里金融與螞蟻任職的胡曉明出任螞蟻集團執行長，向董事長井賢棟負責，但2020年底螞蟻集團IPO被緊急叫停，馬雲、井賢棟與胡曉明，遭中國央行、銀保監會、證監會等監管部門約談。隨後集團面臨整頓，2021年3月，胡曉明無預警以「個人意願」為由宣布辭職。（編輯：吳柏緯）1131209