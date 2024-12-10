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中共政治局會議定調貨幣寬鬆 春節前夕可能降準

2024/12/10 17:17
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（中央社記者吳柏緯台北10日電）中共中央政治局會議提到，2025年要實施「適度寬鬆的貨幣政策」，引發市場議論。分析師認為，在官方定調後，降準的空間越來越大，最快本月，最晚在春節前夕就會降準。

中共中央政治局昨天召開會議，分析研究2025年中國經濟工作，強調宏觀政策要「積極有為」，並明白提出要「穩住房市股市」，且要實施「更加積極的財政政策」和「適度寬鬆的貨幣政策」。

據香港經濟日報，市場普遍認為，在中央政治局會議的宣示下，明年的宏觀經濟政策力道、規模與方式可能將超過市場預期，「一方面傳統政策手段的力道可能加大，另一方面是宏觀政策的形式可能會有所創新」。

光大證券固收團隊認為，結合日前一系列的刺激經濟政策，以及目前的經濟運行情況，明年「適度寬鬆」的貨幣政策方向，將會引導存貸款實際利率進一步下調，並且大幅增加降準空間，「明年可能降準1.5個百分點左右，在今年年底前也可能會先降準0.25到0.5個百分點」。

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經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰指出，促進物價回升並非易事，需要持續性政策。預期明年會有更大力道的財政擴張和貨幣寬鬆支持，最快本月，最晚在春節前夕就會降準。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬觀察，政治局會議定調財政積極但仍強調效率，對房地產的定調特別關鍵，將是決定生產者物價指數（PPI）走勢的主要因素。對於降準的時機，他同樣認為不會晚於春節。（編輯：呂佳蓉）1131210

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