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南京大屠殺84週年 日本駐中使館提醒日僑注意安全

2024/12/12 10:40
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（中央社記者邱國強北京12日電）明天是南京大屠殺84週年。為提醒日本人在中國境內受到傷害，日本駐中國大使館日前發布告示，指中國民眾在相關日期的反日情緒特別容易高漲，加上中國各地隨機傷人事件頻傳，日本公民外出時須特別注意安全。

日本駐中國大使館官網6日發布「關於12月13日『南京事件』的告示」，向中國境內的日本民眾作上述提醒，並以「特別需要注意之日」形容這一天。

告示指出，12月13日是「南京事件」（南京大屠殺）發生日，在與日本與中國歷史有關聯的日子裡，中國民眾的反日情緒特別容易高漲，因此日本人需要特別小心。外出時要時時注意周圍環境，並採取一切可能的安全預防措施。

這項告示並提到，近來中國各地「無差別殺傷事件」頻頻發生，人們外出需要更加注意安全。外出時需要高度警惕諸如可疑人員的靠近。由此需要做好充分的預防措施，尤其是與多人同行或帶著兒童外出時，要特別留意。

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告示並提醒在中國的日本人要尊重當地風俗習慣，與當地人交往時要注意自己的言行舉止；且不要在戶外用「周圍人能聽到的音量」說日語，並避免與日本人同在時大聲喧嘩等引人注目的行為；且要避免穿著或攜帶一眼就可能被認為是日本人的衣服或物品。

這項告示還強調，要注意周圍環境，盡量避開人群聚集的空地或日本人較多的場所。如果看到可疑的人或團體，不要靠近並立即遠離。（編輯：周慧盈）1131212

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