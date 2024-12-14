川普邀習近平出席總統就職 中官員：歡迎的訊號

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（中央社台北14日電）美媒報導，美國總統當選人川普已邀請中國國家主席習近平赴美參加就職典禮。中國駐美使館公使邱文星表示，若消息屬實，川普的邀請是一個「值得歡迎的訊號」，中方期待與川普交接團隊合作。

據美國之音報導，「中美研究中心」（ICAS）於12日在美國華府舉辦研討會，討論川普（Donald Trump）政府上任後，中美關係將如何發展。邱文星受邀與會，並在會上重申中國政府的觀點。

邱文星並未透露習近平是否會出席川普的就職典禮，但他表示，川普的邀請是一個「歡迎訊號」，中方期待與川普過度團隊合作。

邱文星指出，「如果報導屬實，這表明當選總統過度團隊非常重視兩國領導人之間以及中國政府和過度團隊之間的工作關係，我認為這是一個值得歡迎的訊號」。'

邱文星並在會上重申，中國希望中美關係能穩定健康和可持續發展，強調兩國應以合作代替對抗。但他也表示，台灣議題是中國「不容挑戰」的紅線。

對於關稅問題，他指出，談判基於平等互利原則，中國政府願意與美國進行對話。「我們相信，好的開端會帶來好的結果。當然，如果開端不好，可能會給中美政府的發展帶來更多困難和問題。因此，我們希望雙方能抽出時間進行溝通，然後找到解決貿易爭端的建設性方案」。

報導指出，與會的歐布萊特石橋集團（Albright Stone Group）中國與科技政策資深副總裁崔歐洛（Paul Triolo）指出，美中關係棘手的原因在於雙方互不信任，川普政府至少在最初階段會進行嘗試，因為他不認為新政府想要一開始就對中國採取強硬態度。

他表示，川普最近在有關台灣問題的回答上非常小心，並且邀請習近平參加他的就職典禮，這些都在為之後的對話創造良好開端。接下來的6週是觀察川普政府如何與中國展開對話的關鍵。（編輯：呂佳蓉/張淑伶）1131214