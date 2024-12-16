中國培訓肯亞國營媒體記者 美媒稱諷刺

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（中央社台北16日電）美媒報導，中國駐肯亞大使館正在培訓肯亞國家廣播公司（KBC）的記者，並稱目的是促進新聞業專業性和誠信。此舉具諷刺意味，因為中國今年的媒體自由度排名幾乎墊底。

美國之音中文網今天報導，約70名肯亞國家廣播公司的記者和編輯最近參加了中國大使館在奈洛比主辦的媒體培訓班，課程涉及系列新聞話題。

中國駐肯亞大使館公使銜參贊張執中在培訓班開幕式談到了新聞工作對國家的重要作用，「新聞記者，你們是媒體的核心，也是媒體成功匯聚信息、塑造觀念、引領一個國家或民族走向正確方向的關鍵因素」。

報導說，獨立的記者權益組織研究記錄了中國如何利用記者會、贊助和所謂職業發展機會的合作方式來培養更好的媒體關係，以促成對中國做出更正面的報導。

報導表示，中國被視為新聞審查最嚴格的國家之一，綜合運用審查、監視和法律威脅等手段來阻止言論自由。中國的新聞自由指數今年在180個國家中排名第172位。

肯亞國家廣播公司總編輯馬伊納（Simon Maina）告訴美國之音，由於資源有限，接受中國的幫助可能不可避免，但新聞編輯室的編輯決策不受中國的影響，「我們的編輯政策仍然有效，所以這與他們在本國的運作方式無關」。

報導引述國際記者聯盟（International Federation of Journalists）2021年的一項報告說，中國政府的戰略目標針對的是非洲等開發中國家的記者，因為中國在這些國家擁有深厚的經濟利益。

報告還顯示，3/4的非洲受訪者認為與中國實體的合作是積極的，尤其是在媒體基礎設施不足的地方。

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肯亞外交政策教授米丹巴（Naoh Midamba）說，即使中國政府在非洲做了努力和投資，但由於語言障礙，非洲的媒體仍與西方保持一致，「中國人所滯後的是，他們的信息還沒有滲透到街頭巷尾、農村地區和非洲人口最多的地方，因為非洲人到現在還不懂中文」。

中國是肯亞最大貿易夥伴，但兩國貿易並不平衡，有經濟學家批評，肯亞參與中國的「一帶一路」項目而陷入債務陷阱。（編輯：周慧盈/張淑伶）1131216