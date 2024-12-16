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中美經濟工作組第7次會議 中國關切限制措施

2024/12/16 21:08
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（中央社台北16日電）中美經濟工作組第7次會議12日已在南非舉行，雙方談及兩國經濟形勢和政策，中方並就美國近期對中國的經貿限制措施表達關切。

財聯社等媒體報導，中國財政部副部長廖岷12日在南非約翰尼斯堡出席20國集團（G20）財政和央行副手會期間，與美國副財長夏包（Jay Shambaugh）共同主持召開中美經濟工作組第7次會議。

據報導，雙方就兩國宏觀經濟形勢與政策，共同合作幫助低收入國家應對流動性問題、多邊開發銀行治理改革等全球性挑戰議題進行了「坦誠、深入、建設性」的溝通。中方就相關經貿問題闡明了立場，還就美國近期對中國經貿限制措施表達關切。

美國政府2日對中國半導體業祭出3年內的第3輪管制措施，140家中國企業被列入出口黑名單。中國商務部也在隔天公告，即日起禁止軍民兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口。

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中美兩國於2023年9月22日宣布成立經濟領域工作組，包括經濟工作組、金融工作組，目的是就相關問題加強溝通和交流。經濟工作組由中美兩國財政部副部長級官員領銜；金融工作組由中國人民銀行和美國財政部副部長級官員領銜。

中美經濟工作組第一次會議在去年10月24日舉行，今年10月26日舉行第6次會議，每次會議間隔短則一個月，長則4個月。本次有可能是美國川普新政府上台前的最後一次中美經濟工作組會議。（編輯：張淑伶）1131216

廖岷
川普上任前 中國副財長會見美商學界人士談中美經貿中國財政部：此輪刺激措施規模「將會相當大」
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