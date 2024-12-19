中國監管部門下令券商 加強管理公開言論

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）中國兩名券商首席經濟學家近日因為直陳經濟問題遭到禁言後，據陸媒報導，多地證券監管部門陸續要求券商加強公開言論管理，尤其是首席經濟學家、券商分析師等人員。有券商已要求分析師「不可存僥倖心理試探監管紅線」。

財聯社19日報導，多地證監局近日陸續對券商等提出監管要求，旨在加強對公開言論的管理，尤其是首席經濟學家、券商分析師、基金經理等從業人員對外發聲的管理工作。

報導說，據多方瞭解，有券商研究所已在內部發文，加強對分析師的管理，要求分析師要全面規範自身言行，嚴守執業準則，強調「研報是觀點的唯一標準」，不要為博眼球說一些出格的話語，不要為了吸引客戶、附和熱點而放寬標準，「不可存僥倖心理試探監管紅線」。

還有券商研究所明確要求，禁止從業人員以任何方式向客戶提供上市公司調查研究紀要，相關紀要只能內部存檔或作為撰寫研報的素材。

據每日經濟新聞，有券商分析師證實，最近確實有收到相關要求規範自身言行的通知。另外，有券商研究所人士近期表示，目前監管有要求研究所要淡化對分析師個人的宣傳。

綜合華爾街日報、路透社報導，中共持續壓制經濟的負面評論，經濟學者付鵬、高善文日前在內部投資講座直陳經濟問題引發熱烈迴響，兩人社群媒體帳號被封鎖，導致外界無法關注甚至聯繫他們。

東北證券首席經濟學家付鵬表示，當今中國在有效需求不足、中產階級殞落下，官方的救經濟措施已無法像2008年般奏效；他還警告，當觀察人士因擔心被斥為不愛國而避免直言談論經濟，可能導致錯誤政策出現。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國投證券首席經濟學家高善文則指出，中國疫情後3年的經濟成長率一共被高估10%；從消費成長幅度看來，社會已呈現「生機勃勃的老年人、死氣沉沉的年輕人、生無可戀的中年人」怪象。他還提到，許多年輕人難就業或對自身工作感到失望之下，紛紛「節衣縮食，關燈吃麵」。

付鵬的所有社群帳號目前已經恢復，他昨天在微博發文表示在長白山滑雪，「助力冰雪經濟」。高善文的微信帳號迄今仍遭禁止關注，無法顯示。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1131219