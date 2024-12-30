涉電信詐騙殺人販毒 緬北明氏家族等39人遭起訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北30日電）浙江溫州檢察院今天以涉嫌殺人、電信詐騙、開賭及販毒等重罪對盤踞緬北的緬甸明氏犯罪集團成員及相關犯罪集團成員明國平、明珍珍、明菊蘭等39名被告提起公訴。

綜合官方新華社等陸媒的報導，39名被告涉嫌詐騙、故意殺人、故意傷害、非法拘禁、開設賭場、販賣毒品及組織賣淫等。

緬北地區電信詐騙犯罪集團猖獗，在中國民眾陸續傳出受害後，溫州公安機關去年11月公開懸賞通緝盤踞緬北果敢的明學昌、明國平、明菊蘭、明珍珍等明氏犯罪集團成員，同月在緬甸各方配合下，明國平、明菊蘭、明珍珍3人落網並移交中方，明學昌則在緬方追捕期間自殺身亡。

溫州市檢察院今年5月對明國平等人作出批准逮捕決定，並於9月將明氏犯罪集團主要成員移送溫州市檢察院。

據溫州檢察機關，明氏犯罪集團利用家族在緬北果敢地區的影響力發展並藉由武裝力量在果敢老街等地設立多個「產業園區」，招攬、吸引「金主」入駐園區，為各園區「金主」犯罪集團的犯罪活動提供武裝庇護。

據指出，明氏犯罪集團指揮武裝力量庇護電信詐騙犯罪集團進行跨境電信詐騙，詐騙數額高達人民幣（下同）數十億元；夥同電詐犯罪集團故意殺人、故意傷害、非法拘禁，造成多名中國公民死亡。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，明氏犯罪集團並武裝庇護賭博犯罪集團開設賭場，供中國境內公民網路賭博及組織中國公民出境賭博，賭資達數十億元；武裝庇護他人組織中國婦女出境賣淫，向包括中國公民在內的人員販賣毒品。

報導提到，這次被起訴的39名被告並非該案全部犯罪嫌疑人，明氏犯罪集團及關聯犯罪集團成員眾多、高達數千人，其中明氏犯罪集團及關聯犯罪集團首要分子、部分重要成員、造成中國公民死亡的主要責任人共39人作為主案由溫州市檢察院辦理，其他數千名犯罪嫌疑人在溫州市各基層檢察院及中國多地檢察機關辦理。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1131230