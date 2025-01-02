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海峽導報被暫停來台駐點 國台辦：莫須有的污蔑

2025/1/2 22:27（1/2 22:30 更新）
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（中央社記者邱國強北京2日電）針對陸委會以從事對台統戰為由，宣布暫停批准「海峽導報」及其所屬福建日報集團來台駐點，中國大陸國台辦陳斌華晚間聲稱，這是以「莫須有的說辭污蔑」陸媒駐點記者「正當採訪報導行為」，是「對兩岸交流合作的蓄意破壞」。

國台辦今晚以陳斌華的名義書面回覆台灣媒體詢問，作上述表示。

陳斌華說，兩岸媒體互派記者駐點採訪20多年來，顯著增進了兩岸民眾的相互了解，對促進兩岸交流合作，推動兩岸關係和平發展具有積極意義。

他聲稱，「賴清德當局」上台以來，「不擇手段限制阻撓兩岸交流合作」，現在又以「莫須有的說辭污蔑」陸媒駐點記者「正當採訪報導行為」，暫停相關媒體赴台駐點。這是在兩岸新聞交流上「公然開倒車」，是對兩岸交流合作的「蓄意破壞」。

陳斌華宣稱，「賴清德口口聲聲講民主，其行為卻是對民主最大的踐踏。這種倒行逆施必將遭到兩岸民眾的堅決反對，必將自食其果」。

他又聲稱，不管遭遇多少干擾阻礙，兩岸民眾交流合作「不會停，不會斷，不會少」。這是「打壓不了的民心所向」，也是「阻擋不住的大勢所趨」。「賴清德當局」應「立即停止政治操弄，停止破壞兩岸新聞交流合作」，確實尊重和保障大陸媒體在台灣駐點採訪報導的權益。

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陸委會副主委兼發言人梁文傑今天表示，經過評估，大陸媒體「海峽導報」具有「明顯從事對台統戰工作性質」，未來將暫停批准「海峽導報」與其所屬福建日報報業集團來台駐點。

梁文傑指出，「海峽導報」社務委員林靖東曾經拿經費指示捏造民調介入總統大選，「我們認為，海峽導報已經不是單純的新聞媒體」。目前該報有1名記者在台駐點，駐點時間至23日，不會要求其提早離境，未來將暫停批准其新的輪替記者來台駐點。（編輯：楊昇儒）1140102

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