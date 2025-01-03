加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
屏東東港安泰醫院去年火警釀8死 院區大量違建將部分強制拆除
首頁 / 兩岸

英媒：中國2025年將調降政策利率

2025/1/3 11:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京3日電）英國金融時報今天報導，中國今年內將調降政策利率，其中包括將目前已降到1.5%的7天期逆回購利率進一步調降，此舉象徵中國正向更傳統的貨幣政策轉型。

根據報導，中國人民銀行在受訪時提到，該行可能會在今年內的「適當時機」，將當前1.5%的利率（7天期逆回購利率）進一步調降。中國上次是在2023年9月27日，將7天期逆回購利率從1.7%降到1.5%，當時被視為是官方「一攬子增量政策」的一環。

中國人民銀行並提到，該行並將優先考慮「利率調整的作用」，並逐步擺脫以貸款成長為目標的「量化指標」，這將對中國的貨幣政策帶來轉型。

報導指出，與美國聯準會（FED）等大多數國家央行，僅利用基準利率這一單一政策工具影響信貸需求和經濟活動不同，中國央行不僅設定了多種利率，還向銀行提供非正式的指導，指示其貸款成長的規模。

2024年以來，中國已兩度下調七天逆回購利率至1.5%，並3度調降影響房貸價格的5年期貸款市場報價利率（LPR）。

這則報導說，2023年12月召開的中共中央經濟工作會議已承諾將適時降息，並減少銀行必須持有的準備金，以促進信貸和投資，提振疲軟的經濟。

中國人民銀行行長潘功勝2023年12月16日也曾召開會議表示，要實施好適度寬鬆貨幣政策，綜合運用多種貨幣政策工具，適時降準降息。

對於降準，澳盛銀行資深中國策略分析師邢兆鵬先前表示，降準在中國被賦予了因應關稅風險和穩定市場的功能，因此，中國央行很可能會延到美國加徵關稅之後才會降準。（編輯：吳柏緯）1140103

#中國
#中國人民銀行
#中共中央經濟工作會議
#中國央行
#美國聯準會
#金融時報
#美國
#潘功勝
#邢兆鵬
潘功勝
中國央行行長潘功勝：降準還有一定空間中國經濟政策轉向 學者：新共識不能等中長期調整
邢兆鵬
中共政治局會議定調貨幣寬鬆 春節前夕可能降準
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：