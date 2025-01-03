英媒：中國2025年將調降政策利率

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（中央社記者邱國強北京3日電）英國金融時報今天報導，中國今年內將調降政策利率，其中包括將目前已降到1.5%的7天期逆回購利率進一步調降，此舉象徵中國正向更傳統的貨幣政策轉型。

根據報導，中國人民銀行在受訪時提到，該行可能會在今年內的「適當時機」，將當前1.5%的利率（7天期逆回購利率）進一步調降。中國上次是在2023年9月27日，將7天期逆回購利率從1.7%降到1.5%，當時被視為是官方「一攬子增量政策」的一環。

中國人民銀行並提到，該行並將優先考慮「利率調整的作用」，並逐步擺脫以貸款成長為目標的「量化指標」，這將對中國的貨幣政策帶來轉型。

報導指出，與美國聯準會（FED）等大多數國家央行，僅利用基準利率這一單一政策工具影響信貸需求和經濟活動不同，中國央行不僅設定了多種利率，還向銀行提供非正式的指導，指示其貸款成長的規模。

2024年以來，中國已兩度下調七天逆回購利率至1.5%，並3度調降影響房貸價格的5年期貸款市場報價利率（LPR）。

這則報導說，2023年12月召開的中共中央經濟工作會議已承諾將適時降息，並減少銀行必須持有的準備金，以促進信貸和投資，提振疲軟的經濟。

中國人民銀行行長潘功勝2023年12月16日也曾召開會議表示，要實施好適度寬鬆貨幣政策，綜合運用多種貨幣政策工具，適時降準降息。

對於降準，澳盛銀行資深中國策略分析師邢兆鵬先前表示，降準在中國被賦予了因應關稅風險和穩定市場的功能，因此，中國央行很可能會延到美國加徵關稅之後才會降準。（編輯：吳柏緯）1140103