中國連開3場金融相關會議 定調放貸等政策方向

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯台北5日電）中國從去年底到今年初，連續舉行3場有關金融領域的會議，並釋出政策訊號。市場分析認為，官方不再強調信貸均衡投放，且在確定會降息的背景下，銀行家速放貸，有助於穩定淨利息收益率。

據界面新聞，中國人民銀行（中國央行）貨幣政策委員會於2024年12月27日召開第4季例會，隨後於今年1月3日至4日間，召開2025年中國央行工作會議、2025年全國外匯管理工作會議，3場會議對今年的金融政策方向是放出多個信號。

報導指出，中國央行貨幣政策委員會的例會提出，引導金融機構加大貨幣信貸投放力度。分析認為中國央行對於信貸的指導基本在「引導信貸合理適度增長」和「優化信貸結構」兩種思路之間相機切換，其中「加大貨幣信貸投放力度」為首次在例會中提及，顯示對於當前信貸成長的重視度。

相比新增信貸，社會融資的涵蓋範圍更廣，與實體經濟相關性更強，已成為市場觀測信用狀況的重要指標。在中央經濟工作會議定調「實施更加積極的財政政策」，市場預計2025年政府債額度可能達到人民幣15兆元（下同，約新台幣67.5兆元）左右，比2024年增加4兆元。只要新增信貸保持相對穩定，2025年社會融資年增率可能達到10%，相比2024年提升2個百分點左右。

報導另提及，對比2024年中國央行工作會議提出「注重新增信貸均衡投放」、「均衡投放」的表述，第4季的例會和2025年工作會議均未提及均衡投放。可能是在基本確定會降息的背景下，金融機構提早放貸，貸款利率相對較高，有助於穩定淨利息收益率。

至於外界關注的降準、降息時機，在「各項工作能早則早」的要求下，市場預計第1季發生的機率較高。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

會議中也提及強化政策利率引導，完善市場化利率形成傳導機制，顯示中國央行更加強調政策利率的作用。

有關房地產的表述，中國央行也提到要「完善和加強房地產金融宏觀審慎管理」。此前幾年對於房地產宏觀審慎管理主要指的是「三道紅線」、貸款集中度等房地產政策，但由於房地產市場調整，這些限制性的政策已調整為支持性政策，包括保交樓貸款支持計畫、保障性住房再貸款，因此這項政策方向可能指向「如何善加利用再貸款工具」。（編輯：張淑伶）1140105