西藏大地震災民抗寒 中國副總理：做好保暖工作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北8日電）中國西藏日喀則市定日縣昨天早上發生芮氏規模6.8強震，搶災工作進行中。中國國務院副總理張國清表示，災區位於高寒高海拔山區與民族邊境地區，正值冬季，要盡速周密做好保暖取暖工作，避免次生傷亡。

當地海拔高，致使救援難度大，加上夜晚溫度低至零下十幾度，災民夜晚禦寒是重要工作。據新華社報導，張國清前往西藏指導救災工作時做上述表示。

張國清指出，習近平地震發生後第一時間作出重要指示批示，對全力開展人員搜救、全力救治受傷人員、防止發生次生災害、妥善安置受災群眾、及時調撥搶險救援物資、抓緊搶修損毀基礎設施、確保安全溫暖過冬等作出部署。

他說，要最大限度減少人員傷亡和災害損失。災區位於高寒高海拔山區和民族邊境地區，正值冬季且晝夜溫差大，要盡速周密做好保暖取暖工作，盡速調集足夠的保暖取暖等生活物資。要加強餘震監測預警，全面排查受損房屋及地質災害隱患，堅決避免次生傷亡。應急過渡期要確保所有受災群眾及時入住帳篷，同時盡快調配建設活動板房。

據報導，張國清先後前往定日縣長所鄉，並到搶險處置現場、臨時安置點和醫院，看望慰問受災群眾和受傷人員，查看人員搜救、醫療救治、物資保障、生活安置和損毀設施搶修等情況。

透過 Google News 追蹤中央社

據中國官媒央視新聞，截至8日10時，地震已造成126人遇難，188人不同程度受傷。截至目前，統籌調集部隊、公安、武警、消防、森林消防、邊境管理以及幹部共1萬4668人參與抗震救災工作，共搜救出被困人員407人。

報導指出，因地震損壞路段已全部搶通，震央長所、措果、曲洛3個鄉鎮的移動網絡、電力已全部恢復。（編輯：呂佳蓉/謝怡璇）1140108