王星被救後 港人要求泰國救出被困緬甸家屬

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（中央社記者張謙香港8日電）中國演員王星近日獲泰國政府從緬甸詐騙園區救出後，觸發香港一些家庭關注他們同樣受困當地的家屬，要求泰國政府一視同仁，協助救出家人。

綜合本地媒體報導，有被困家屬今天前往泰國駐港總領事館請願，向泰方求助。請願男子Kelven說，泰國政府在幾天之內就能救出王星，而他的家人被困緬甸已有4、5個月，希望泰方一視同仁，協助救出家人，不要有「差別待遇」。

這名男家屬表示，其家人多個月前被邀請到日本或台灣從事代購工作，從香港出發前卻被告知新增泰國中途站；家人抵達泰國後的其中一晚，被接載前往「取件」，其後才發現被騙到緬甸詐騙園區，且被告知需要繳付50萬美元贖金。

協助這名家屬的油尖旺區議會前副主席余德寶向媒體說，目前至少有12名港人被非法禁錮在緬甸詐騙園區，時間最長的一人至今已被困約6個月。

他表示，之前已嘗試透過不同途徑救人，包括向香港入境事務處、警方及行政長官辦公室求助，但至今沒有消息。

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他說，泰國政府只用不足4天時間便救到王星，「希望唔係（不是）因為佢係（他是）明星先至（才）獲救」 。

據報導，泰國駐港領事館接收了Kelvin的請願信，並表示泰國政府會一視同仁對待遭綁架人士，協助營救。（編輯：周慧盈）1140108