中國通縮壓力籠罩 2024年CPI年增0.2%維持低水準

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（中央社台北9日電）中國國家統計局今天宣布，2024年12月消費者物價指數（CPI）年增0.1%，2024年全年CPI年增0.2%。2024年12月生產者物價指數（PPI）年減2.3%，2024年全年PPI年減2.2%。

中國國家統計局今天發布CPI與PPI數據。在CPI數據方面，2024年12月份，CPI年增0.1%。其中，城市上漲0.1%，農村持平；食品價格下降0.5%，非食品價格上漲0.2%；消費品價格下降0.2%，服務價格上漲0.5%。

2024年12月的CPI數據與上月（2024年11月）相比持平。其中，城市持平，農村下降0.1%；食品價格下降0.6%，非食品價格上漲0.1%；消費品價格下降0.1%，服務價格上漲0.1%。

2024年全年，CPI年增0.2%。

PPI數據方面，2024年12月份，PPI年減2.3%，降幅比上月均收窄0.2個百分點；月減0.1%。2024年全年，PPI年減2.2%，降幅比上年收窄0.8個百分點。

中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟分析，12月份，消費市場運行總體平穩。扣除食品和能源價格的核心CPI繼續回升，年增0.4%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。

董莉娟指出，12月份，受部分行業進入傳統生產淡季、國際大宗商品價格波動等因素影響，PPI月減0.1%，年減2.3%，同比降幅比上月收窄0.2個百分點。

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華爾街日報報導認為，中國2024年CPI微幅上漲，又為一個持續面臨通貨膨脹下降壓力的年份畫上句號，通膨下降打擊企業信心，令決策者感到不安。

中國疫後經濟復甦不如預期，CPI與PPI數據持續低迷，陷入通貨緊縮陰霾。（編輯：呂佳蓉/謝怡璇）1140109