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中國央行將在港發行近3000億央票 顯示穩匯率決心

2025/1/9 16:35
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（中央社記者廖文綺上海9日電）中國人民銀行（中國央行）今日發布公告，15日將在香港以招標方式發行人民幣600億元（下同，約新台幣2696億元）的中央銀行票據，創下歷史最大單次發行規模。分析指，此舉顯示中國央行穩匯率的決心。

中國央行公告指出，為豐富香港高信用等級人民幣金融產品，完善香港人民幣收益率曲線，2025年1月15日中國人民銀行將通過香港金融管理局債務工具中央結算系統（CMU）債券投標平台，招標發行2025年第一期中央銀行票據。

第一期中央銀行票據期限6個月，為固定利率附息債券，到期還本付息，發行量為人民幣600億元，起息日為2025年1月17日，到期日為2025年7月18日。

第一財經今日報導指出，過去，香港人民幣央票發行規模一般為100至200億元，這次發行規模達600億元，創下歷史最大單次發行規模，將實質性回收離岸人民幣流動性，央行堅決維護匯率穩定的意圖十分明確。

報導引述渣打中國宏觀策略總監劉潔表示，「1月這一時點發行央票非常罕見，而且近期並沒有央票到期，這顯示了央行穩匯率的決心」。

她稱，這將是自2019年以來首次在無到期央票情況下進行增發。此前，央行已於2023年7月開始增加離岸央票發行，過去6個季淨回籠600億元人民幣，將離岸央票餘額從2023年上半年的800億元提高至2024年底的1400億元。

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華爾街日報則指出，中國央行此舉適逢川普（Donald Trump）就任美國總統前，人民幣面臨新的貶值壓力。川普已威脅要對從中國進口的商品加徵關稅。美國金融數據公司FactSet的數據顯示，8日美元兌在岸人民幣一度升至人民幣7.3318元，創下自2023年9月以來的最高盤中水平。

截至發稿，今日的美元兌在岸人民幣為7.3318，美元兌離岸人民幣為7.3530。（編輯：謝怡璇）1140109

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