共軍貪腐不止 何衛東：強化政治監督匡正選人風氣

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（中央社台北10日電）共軍過去一年多歷經兩名前國防部長被開除黨籍、軍籍。中共中央軍委副主席何衛東今天在談到全軍紀檢監察工作時說，「今年要深入推進政治整訓、正風反腐，強化政治監督，匡正選人用人風氣」，並強調「貫徹軍委主席負責制」。

新華社報導，中共中央軍委紀委擴大會議10日在北京召開。何衛東出席會議並講話。

共軍「解放軍報」去年12月發布「自覺做堅持民主集中制的表率」系列文章，被部分評論解讀為在挑戰習近平個人權威。

何衛東在會中表示，要深入推進全面從嚴治黨、全面從嚴治軍，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，做到「兩個維護」，「貫徹軍委主席負責制」，為打好實現建軍100年奮鬥目標攻堅戰提供堅強保障。

「兩個確立」指確立中共總書記習近平的核心地位、確立習思想的指導地位；「兩個維護」是指維護習近平的核心地位，維護黨中央權威和集中統一領導。

何衛東說，過去一年全軍紀檢監察工作取得新的成效和進步。「今年要深入推進政治整訓、正風反腐，強化政治監督，匡正選人用人風氣，高壓嚴治反腐懲惡，深化行業領域整肅治理。」

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他還說，要一體推進不敢腐、不能腐、不想腐；注重辦案、整改、治理貫通發力；深化跨部門、跨領域、跨軍地聯動聯治，壓緊壓實管黨治黨責任鏈條，堅決打好反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰、總體戰。

共軍2023年爆發火箭軍腐敗醜聞，幾十名將軍落馬，包括兩任國防部長李尚福、魏鳳和；中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華去年12月也涉嫌嚴重違紀被停職檢查。共軍貪腐的真實情況受到外界關注。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1140110