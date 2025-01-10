加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
2024台灣新生兒連9年下降 罕見龍年出生數低於虎年
首頁 / 兩岸
習近平
新聞專題
習近平1/300
首頁 / 兩岸

共軍貪腐不止 何衛東：強化政治監督匡正選人風氣

2025/1/10 20:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北10日電）共軍過去一年多歷經兩名前國防部長被開除黨籍、軍籍。中共中央軍委副主席何衛東今天在談到全軍紀檢監察工作時說，「今年要深入推進政治整訓、正風反腐，強化政治監督，匡正選人用人風氣」，並強調「貫徹軍委主席負責制」。

新華社報導，中共中央軍委紀委擴大會議10日在北京召開。何衛東出席會議並講話。

共軍「解放軍報」去年12月發布「自覺做堅持民主集中制的表率」系列文章，被部分評論解讀為在挑戰習近平個人權威。

何衛東在會中表示，要深入推進全面從嚴治黨、全面從嚴治軍，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，做到「兩個維護」，「貫徹軍委主席負責制」，為打好實現建軍100年奮鬥目標攻堅戰提供堅強保障。

「兩個確立」指確立中共總書記習近平的核心地位、確立習思想的指導地位；「兩個維護」是指維護習近平的核心地位，維護黨中央權威和集中統一領導。

何衛東說，過去一年全軍紀檢監察工作取得新的成效和進步。「今年要深入推進政治整訓、正風反腐，強化政治監督，匡正選人用人風氣，高壓嚴治反腐懲惡，深化行業領域整肅治理。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他還說，要一體推進不敢腐、不能腐、不想腐；注重辦案、整改、治理貫通發力；深化跨部門、跨領域、跨軍地聯動聯治，壓緊壓實管黨治黨責任鏈條，堅決打好反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰、總體戰。

共軍2023年爆發火箭軍腐敗醜聞，幾十名將軍落馬，包括兩任國防部長李尚福、魏鳳和；中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華去年12月也涉嫌嚴重違紀被停職檢查。共軍貪腐的真實情況受到外界關注。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1140110

習近平
前英相：對付中國須展示實力 讓習近平知道犯台不易習近平上任來 中國尋求庇護人數屢創新高近116萬人
習近平
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
習近平上任來 中國尋求庇護人數屢創新高近116萬人
60
更多編輯台推薦新聞：