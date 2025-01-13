提前貿易避川普 中國2024年進出口年增5%創新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖文綺上海13日電）中國海關總署今日公布，2024年中國貿易進出口總值人民幣43.85兆元，年增5%，規模創新高，同時出口亦創新高，尤其2024年12月貿易數據亮眼，分析指與買家提前貿易規避川普關稅有關。

在今天中國國新辦記者會上，海關總署副署長王令浚介紹2024年全年進出口情況。以人民幣計價，2024年中國貨物貿易進出口總值人民幣43.85兆元（下同，約新台幣197兆元），年增5%。其中出口25.45兆元，年增7.1%，為首次突破25兆元創新高；進口18.39兆元，年增2.3%。貿易順差7.06兆元。

王令浚介紹，2024年，中國進出口總量連續跨過42、43兩個兆元級大關，規模再創歷史新高。從增量看，去年外貿增長規模達到了2.1兆元，相當於一個中等國家一年的外貿總量。

中國官媒央視報導，去年9月26日中央政治局會議果斷部署一攬子增量政策，新一輪促進外貿穩定增長的若干舉措迅速推出，有力推動第4季外貿實現11.51兆元的季度歷史新高，增速較第3季提升0.4個百分點。尤其是12月，進出口規模首次突破4兆元，增速提升至6.8%。

中國海關總署在其官網發布的以美元計價的數據顯示，2024年全年出口年增5.9%，進口年增1.1%。2024年全年進出口額為6.1兆美元，出口3.5兆美元，進口2.5兆美元，貿易順差9921.55億美元。

中國海關總署今日也公布2024年12月進出口數據，以美元計價，出口年增10.7%，進口年增1%，貿易順差1048.4億美元。路透社報導指出，1%的進口成長令人意外，並且是2024年7月以來最強勁的表現。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

報導引述經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰分析，受到農曆新年和川普就職影響，12月提前貿易的現象變得更加明顯。由於擔心川普就職導致中美貿易緊張，去年中國購買了創紀錄數量的大豆。

此外，去年中國原油進口量下降1.9%，這是在過去20年來，除了COVID-19大流行之外的首次年度下降，原因是經濟增長不溫不火和燃料需求見頂抑制了購買。（編輯：陳鎧妤）1140113