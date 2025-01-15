饒慶鈴會晤宋濤 陸委會重申未依規報備

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（中央社記者李雅雯台北15日電）台東縣長饒慶鈴日前在北京會晤中國大陸國台辦主任宋濤未依規事先報備或辦理行程變更，陸委會重申，將待主管機關查明相關事實後依規辦理後續。

大陸委員會（陸委會）15日透過書面表示，依內政部台灣地區公務員及特定身分人員赴大陸地區線上申請須知規定，縣（市）長赴大陸地區行程（日期、天數或活動內容）變更者，應於赴大陸地區前或行程變更前申請變更行程。

陸委會表示，饒慶鈴赴陸申請表所填資料表明其參訪對象沒有大陸地區縣市級以上黨務、軍事、行政機關首長或副首長，不過其也未於知悉將與宋濤會晤後，依規定辦理行程變更；主管機關將於查明相關事實後依規定辦理後續。

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中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人陳斌華15日上午在例行記者會中表示，饒慶鈴抵達北京後，「我們安排宋濤主任會見饒縣長一行，聽取台東各界人士對兩岸關係發展的意見建議」。

陳斌華指稱，這樣的交流互動出發點是為台灣辦實事、做好事、解難事，「民進黨當局揚言處罰、打壓推動和參與兩岸交流合作的人士，再次暴露出其違背島內主流民意，阻撓兩岸交流合作的真面目」。（編輯：吳柏緯）1140115