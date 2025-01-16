緬甸電信詐騙獲中國實名SIM卡 電信商惹疑猜

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（中央社台北16日電）中國演員王星在泰國被綁架至緬甸詐騙園區事件受關注，引發輿論對詐騙犯如何規避實名制註冊SIM卡的疑惑；前官媒主編胡錫進認為，中國三大電信商有必要對此作出公開回應。

王星本月3日赴泰國拍戲被綁架至緬甸詐騙園區隨後獲救一事引起中國輿論關注，其中詐騙分子如何規避中國實名制註冊SIM卡而犯案引起討論。

綜合第一財經等陸媒日前報導，詐騙分子在中國國內透過誘騙民眾開卡、調動電信商內部人士等途徑而非法獲取大量真實存在且經過實名的SIM卡後，再插入虛擬撥號技術設備撥打詐騙電話，因此很難被追蹤。

有電信相關人士稱，虛擬撥號技術設備支持多張SIM卡同時運作，透過網絡訊號將這些SIM卡的訊號轉換為虛擬撥號訊號，還能在一個設備上同時控制多個號碼。

這名人士還透露，電詐技術鏈大致是「有人開卡，有人往國外送卡，有人在國內架設虛擬撥號設備」。

中國發生過多起犯罪分子誘騙老年人開卡再收走的案例。綿陽涪城區人民法院就曾公布，去年有犯罪分子向高齡客戶宣傳辦卡送人民幣50元，共收購30多張。經查部分電話卡涉及多起詐騙案，涉案資金20多萬元。

也有電信內部人員非法獲取電話卡並幫助詐騙行為。河北警方曾於2020年破獲特大非法買賣SIM卡、銀行卡案，抓獲嫌犯22人，其中包括移動、電信、聯通三大中國電信商內部職員。

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前官媒環球時報總編輯胡錫進近日也針對猖獗的跨境電信詐騙案發聲，並在網上獲得回響。

胡錫進質疑，在實名制的大背景下，中國手機卡是如何流入國外？又是如何通過註冊驗證、進入中國國內網路通訊？中國三大電信商有必要作出公開回應。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1140116