國台辦：兩岸旅遊問題癥結 不在小兩會是否溝通

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京17日電）針對陸委會表示，恢復福建、上海居民赴台團隊遊應儘速循「小兩會」溝通，中國大陸國台辦發言人陳斌華今晚聲稱，兩岸旅遊問題癥結和障礙在「民進黨當局」，不在「小兩會」是否溝通。

中國大陸文旅部上午宣布將於近期恢復福建、上海居民赴台團體旅遊；陸委會隨後回應，政府歡迎陸客來台旅遊，惟具體實施尚待陸方公布具體作法，儘速循小兩會（台旅會、海旅會）就旅遊安全、品質、穩定性進行溝通，以利未來恢復旅遊交流能順利執行。

中國大陸國務院台灣事務辦公室17日晚間以陳斌華答記者問名義，發布新聞稿。

陳斌華聲稱，恢復福建、上海居民赴台團隊遊的各項工作正在積極籌備中。而兩岸旅遊問題的癥結和障礙在「民進黨當局」，不在「小兩會」是否溝通。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他說，2020年初COVID-19疫情發生後，「民進黨當局」單方面全面禁止大陸居民赴台旅遊，禁止台灣旅行社經營到大陸團隊遊業務，也沒有透過「小兩會」與大陸方面溝通。

陳斌華稱，陸方始終秉持「兩岸一家親」理念，為推動兩岸人員往來和旅遊等各領域交流合作持續努力、釋放善意。現在的關鍵是「民進黨當局」能否正視台灣主流民意和業界呼聲，儘早解除對兩岸旅遊交流的「各種阻撓禁限」，為兩岸人員往來和交流合作創造有利條件，「台灣各界和民眾對此拭目以待」。（編輯：楊昇儒）1140117