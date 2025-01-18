陸放寬來台旅遊團 上海觀光業者盼政策盡速落實

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（中央社記者吳柏緯台北18日電）中國宣布將解禁福建、上海團客來台旅遊，上海台商提到當地的友人已迫不及待；旅遊業者也表示收到不少消費者詢問組團規劃，顯見台灣旅行受歡迎，盼盡快有進一步的明確消息，重啟觀光交流。

中國大陸文旅部17日宣布，近期將恢復福建、上海居民赴台團隊遊，並指目前相關各項工作正在積極籌備中。而國台辦則表示積極支持這一決策，並希望台灣方面儘早解除禁團令。

交通部觀光署表示，恢復兩岸雙向對等觀光旅遊是政府既定政策，歡迎大陸旅客來台旅遊的立場不變，但實際作為，仍須等待陸方公布具體作法，盡速循觀光小兩會協商。

在上海經營汽車零組件生意的台商王先生接受中央社採訪時表示，昨天公布相關消息後，就有不少上海的朋友談到這個事情，當中不乏有過去曾經到台灣旅遊的人表示相當期待，「他們當中有人已經好幾年沒去了，也有人從來沒去過，昨晚聊到這事，也都在問現在台灣有哪些好吃好玩的」。

他也提到，有朋友表示希望能夠親自到台灣的棒球場看職棒比賽，感受球場氛圍與台式應援。

上海旅行社業者方小姐告訴中央社，有關赴台旅遊的諮詢從疫情解封後一直都有，不過由於政策的關係，只能向消費者說明，目前沒有相關的規劃。這次文旅部宣布後，對於業者來說也是一劑「強心針」。

她說，昨天就收到不少消費者詢問組團規劃，「一度忙不過來」，顯見台灣旅行受歡迎。期盼有進一步的明確消息，讓觀光交流重啟。

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方小姐坦言，雖然這幾年不能出團，但一直和台灣的合作方保持密切互動，了解台灣的流行趨勢、新的旅遊景點與活動，「就是期待哪天開放後，可以立刻替旅客們規劃符合需求的行程」。

一名在上海的航空業相關人士則告訴中央社，這兩天關於赴台班機機位的詢問確實有所增加，包含旅遊業者與個人。不過由於目前相關的政策還不明朗，因此大多都是先詢問，了解目前的航班資訊、票價等。（編輯：謝怡璇）1140118