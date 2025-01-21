陸客團來台 陸委會重申循觀光小兩會溝通

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（中央社記者李雅雯台北21日電）中國大陸文化和旅遊部（文旅部）宣布將於近期恢復福建、上海居民赴台團體旅遊，大陸委員會（陸委會）重申，尚待對岸公布具體作法，儘速循觀光小兩會進行溝通。

中國大陸文旅部宣布將於近期恢復福建、上海居民赴台團體旅遊，傳有上海踩線團將於農曆年後來台；有旅遊業者質疑，政府迄今未有具體措施因應，也未宣布解除赴陸旅遊出團「禁團令」。

陸委會21日重申，政府歡迎陸客來台旅遊，惟具體實施，尚待陸方公布具體作法，並儘速循觀光小兩會（台旅會、海旅會）就旅遊安全、品質、穩定性進行溝通，以利未來恢復旅遊交流能順利執行。

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中國大陸文旅部17日宣布，將於近期恢復福建、上海居民赴台團體旅遊。目前各項工作正在積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為大陸居民赴台團體旅遊提供優質的服務和產品。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）去年12月對外表示，樂見包括上海居民在內的大陸居民早日恢復赴台旅遊，將積極研究擴大大陸居民赴台旅遊；同時指稱台灣未解除「禁團令」、赴陸旅遊警示維持「橙色」、不回應福建平潭-台灣包船申請要求為開放陸客來台旅遊的障礙。（編輯：謝怡璇）1140121