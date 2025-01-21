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中國1/23起大範圍寒流來襲 衝擊春運交通

2025/1/21 18:58
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（中央社台北21日電）中國大陸23日至27日將有大範圍雨雪和大風降溫天氣，天氣預報指出，這將是入冬以來影響範圍最廣、強度最強的寒流，恰逢春節返鄉高峰，對春運交通影響大。

根據中國中央氣象台，1月以來，中國大陸大部分地區都處於氣溫偏暖、雨雪稀少的局面。不過23日起，受寒流影響，大部分地區將經歷劇烈降溫，氣溫下降攝氏8至12度，西北地區東部、華北中西部等地降溫達14度以上。

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預計23日，寒流將主要影響新疆地區。24至25日是降雪影響最強時段，西北地區東部、華北、黃淮、江漢等地將出現大範圍雨雪天氣，陜西、山西、河南為強降雪中心。26至27日，寒流影響繼續東移南下，東北地區將有強降雪出現。

中國氣象專家指出，臨近春節，大範圍降溫雨雪天氣對交通出行比較不利，尤其是陜西、山西、河南、湖北、遼寧、吉林等地降雪強，交通安全隱患大。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1140121

#中國
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#春運
#寒流
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