台商子女學校餐會 羅文嘉：預算被刪服務不減

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（中央社記者李雅雯台北23日電）海基會秘書長羅文嘉今天表示，海基會持續在第一線協助台商子女學校，預算雖然被刪減，服務的心永遠不減、永遠存在。

海峽交流基金會（海基會）23日透過新聞稿表示，羅文嘉今天出席「大陸台商子女學校教職員春節感恩餐會」，他於會上對於教職員表示感謝，另也強調海基會始終站在第一線協助，預算雖然被刪減，服務的心永遠不減、永遠存在。

羅文嘉指出，過去海基會舉辦台商子女營隊活動深受好評，於是在去年6月到任秘書長一職後，積極地向行政院爭取預算，希望增加營隊規模，也獲得行政院的支持，今年寒假除了舉辦國小學生冬令營外，還增加國高中生探索營。

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羅文嘉表示，由於立法院刪減預算，今年夏令營有可能必須做出調整；海基會將持續努力，希望明年可以正常舉辦。台商子女平常沒有資源、機會了解、認識台灣，海基會的營隊是個管道，希望好活動不要因此消失。

羅文嘉強調，歡迎各個老師將服務孩子相關經驗回饋給海基會、陸委會或教育部，若有需要與各部會協調之處，海基會始終站在第一線協助，「預算雖然刪減，服務的心永遠不減、永遠存在」。（編輯：楊昇儒）1140123