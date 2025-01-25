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中國新春旅遊市場 小眾目的地熱度攀升

2025/1/25 09:51（1/25 10:01 更新）
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2025年是中國新年「申遺」成功後首次的農曆年節，年味小眾旅遊目的地熱度都攀升。圖為福建福州，福來年味新春市集上的文創品。（中新社提供）中央社 114年1月25日
2025年是中國新年「申遺」成功後首次的農曆年節，年味小眾旅遊目的地熱度都攀升。圖為福建福州，福來年味新春市集上的文創品。（中新社提供）中央社 114年1月25日
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（中央社台北25日電）蛇年新年到來，今年是中國新年「申遺」成功後首次的農曆年節，連小眾旅遊目的地熱度都攀升。另外，今年中國春節恢復除夕放假，共有8天，許多民眾節前節後再排休假，拉長假期。

聯合國教科文組織去年12月舉行會議通過中國提案，正式將春節列為人類非物質文化遺產代表作名錄。

澎湃新聞等陸媒報導，今年新春旅遊市場中國多地透過非物質文化遺產活動吸引旅客前往，如安徽歙縣魚燈、江西婺女洲打鐵花、延安陜北說書等，讓旅客感受民俗文化。

據旅遊訂票平台攜程數據顯示，春節期間，泉州、潮州、汕頭、自貢、大同、興義等「小眾目的地」熱度飆升。從預訂訂單來看，銅陵、黃山、大同、景德鎮、漳州增長明顯，年增約4倍。

中國國務院去年11月公布2025年的休假安排，春節假期從1月28日至2月4日，共有8天。根據這則通知，恢復春節連假從除夕開始放假。

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中國春運1月14日啟動，2月22日結束，為期40天。

中國旅遊平台「去哪兒」大數據研究院研究員肖鵬表示，今年春節假期長，從預訂情況來看，「蛇年春節旅客總量有望創下新高，節中沒有明顯低谷」。飛豬春運項目負責人向敏表示，今年春節法定假期延長，加上不少人「請2休11」、「請4休13」，這代表春節假期的出行與出遊需求可望大增。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1140125

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