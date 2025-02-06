報告：中國大陸2025年經濟成長率預測平均值4.3%

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（中央社記者李雅雯台北6日電）陸委會釋出最新一期中國大陸情勢報告。內容指出，關於中國大陸今年經濟成長率，國際機構預測平均值4.3%，中共中央經濟工作會議定調擴大內需為要務。

大陸委員會（陸委會）6日發布最新一期、2024年第4季中國大陸情勢書面報告。

報告表示，中國大陸2024年經濟成長率5%，消費與投資分別年增3.5%、3.2%，出口年增5.9%；外國人直接投資（FDI）年減27.1%。政府債務持續擴張、房價走跌、物價疲弱，青年失業率維持在兩位數。

中共中央經濟工作會議定調將實施更加積極的財政政策、適度寬鬆的貨幣政策，將擴大國內需求列為2025年首要任務，表態提振房市、樓市。國際機構預測2025年中國大陸經濟成長率落在3.9%至4.8%區間，預測平均值4.3%。

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報告提到，去年發生多起隨機傷人事件，顯示中國大陸社會民怨高漲。中國大陸勞動抗爭狀況惡化，建築業、製造業為重災區，積欠薪資問題從民營企業蔓延至公立醫院、地方公務員。

中國大陸官方高層持續關切邊疆治理狀況，要求新疆等地「鑄牢中華民族共同體意識」，持續推進漢化、維穩力道。中國大陸領導人習近平重申黨紀監督，強調「堅持反腐不鬆手、不手軟」，2024年遭查中管幹部達58名。（編輯：謝怡璇）1140206