美國對中港包裹政策轉彎 中：跨境電商本就有優勢

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（中央社台北6日電）針對美國郵政管理局一度暫停接收來自中國及香港的包裹不久又告恢復，中國商務部發言人何詠前今天說，無論一國貿易政策如何調整，跨境電商具有的優勢並沒有消失。希望美國順應國際貿易發展趨勢，為跨境電商發展營造公平可期的政策環境。

中國商務部下午舉行例行記者會。何詠前在回答媒體提問時，作上述表示。

何詠前表示，無論一國的貿易政策如何調整，跨境電商本身所具有的優勢和特點並沒有消失，仍然具有很強的競爭力，而國際貿易數位化發展的大趨勢不會改變。

她說，中方希望美方能夠順應國際貿易發展趨勢，優化監管，為跨境電商發展營造公平可預期的政策環境，也為本土消費者提供更便利、更優質、優價的消費環境。

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美國郵政管理局4日曾宣布，即日起暫停接收來自中國及香港的包裹，直到另行通知，但信件不受影響。而美國總統川普（Donald Trump）日前簽署行政命令，取消價值低於800美元（新台幣2.63萬元）的小額貨物關稅豁免。

但美國郵政署5日又宣布，將繼續接收來自中國及香港的包裹，但強調該署正與美國海關和邊境保護局密切合作，為向中國徵收新的關稅實施有效機制。（編輯：邱國強/吳柏緯）1140206