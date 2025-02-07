61名緬甸電詐園區受害者獲解救 包括39名中國人

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（中央社台北7日電）61名緬甸妙瓦底電詐園區受害者昨日被解救，其中包括39名中國人。為打擊詐騙，5日起泰國中斷緬甸邊境部分地區的電力供應，6日中國國家主席習近平會見泰國總理貝東塔時，讚賞泰方採取有力措施打擊網路賭博及電信詐騙。

彭湃新聞報導，61名緬甸妙瓦底電詐園區受害者6日被解救，緬甸方面已經在泰緬邊境將這些人員移交給泰國當局。此次被解救的人員中包括39名中國人、13名印度人、1名哈薩克人、5名印尼人、1名衣索比亞人、1名巴基斯坦人和1名馬來西亞人。

5日起，泰國政府打擊泰緬邊境上的詐騙集團，中斷對緬甸邊境部分地區的電力、網路和燃油供應。泰國副總理兼國防部長普譚（Phumtham Wechayachai）6日赴邊境地區視察，強調泰國打擊詐騙集團的決心。

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6日上午，習近平在北京會見泰國總理貝東塔時表示，中方讚賞泰方採取有力措施打擊網路賭博及電信詐騙，雙方要繼續加強執法安全和司法合作。貝東塔則表示，泰國願意和中國以及其他鄰國合作，打擊網賭電詐等跨境犯罪。

中國演員王星1月初遭詐騙集團以工作名義欺騙，先赴泰國再拐到緬甸妙瓦底詐騙園區，後來王星雖順利獲釋，但事件影響中國遊客赴泰信心，機票與旅行團爆出退訂潮，重挫泰國形象，同時也衝擊泰國旅遊市場，使泰國政府下定決心打擊詐騙。（編輯：廖文綺/朱建陵）1140207