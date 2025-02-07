陸委會：對岸別以疫情特例 迴避觀光小兩會協商

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（中央社記者李雅雯台北7日電）中國大陸國台辦指稱，觀光小兩會不是兩岸旅遊恢復先決條件；陸委會回應，呼籲對岸儘速回應，以COVID-19疫情期間旅遊喊卡等例外狀況為例迴避觀光小兩會，這是不負責任的託辭。

大陸委員會（陸委會）7日透過書面做出上述表示。

陸委會表示，陸客來台觀光是依據兩岸所簽訂的協議執行，由於已經暫停多年，加上兩岸情勢大幅轉變，雙方應依協議由觀光小兩會（台旅會、海旅會）進行溝通協商，才能銜接雙方政策，做出適當安排。

陸委會抨擊，對岸以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、小三通等例外狀況為例子，刻意迴避觀光小兩會協商，這是不負責任的託辭。

陸委會呼籲，觀光小兩會協商涉及公權力事務，不是透過業者所能進行，已正式向對岸表達協商的意願及必要性，呼籲對岸盡速回應，而非透過媒體放話卸責，藉操作陸客來台議題進行統戰分化。

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中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）7日透過「答記者問」名義書面指稱，兩岸旅遊問題的癥結和障礙在於民進黨干擾，不在觀光小兩會有無溝通，「小兩會溝通不是恢復兩岸旅遊的先決條件」。

國台辦提到，2020年初COVID-19疫情發生後，民進黨單方面地禁止大陸居民赴台旅遊，也禁止旅行社經營台灣居民到大陸團客遊業務，這沒有經過觀光小兩會與陸溝通；2024年大陸居民恢復赴金門、馬祖旅遊，這也未經觀光小兩會溝通。（編輯：呂佳蓉）1140207