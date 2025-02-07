加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
寒流來襲陽明山可能降雪 北市警規劃3階段交管
首頁 / 兩岸

陸委會：對岸別以疫情特例 迴避觀光小兩會協商

2025/2/7 21:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北7日電）中國大陸國台辦指稱，觀光小兩會不是兩岸旅遊恢復先決條件；陸委會回應，呼籲對岸儘速回應，以COVID-19疫情期間旅遊喊卡等例外狀況為例迴避觀光小兩會，這是不負責任的託辭。

大陸委員會（陸委會）7日透過書面做出上述表示。

陸委會表示，陸客來台觀光是依據兩岸所簽訂的協議執行，由於已經暫停多年，加上兩岸情勢大幅轉變，雙方應依協議由觀光小兩會（台旅會、海旅會）進行溝通協商，才能銜接雙方政策，做出適當安排。

陸委會抨擊，對岸以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、小三通等例外狀況為例子，刻意迴避觀光小兩會協商，這是不負責任的託辭。

陸委會呼籲，觀光小兩會協商涉及公權力事務，不是透過業者所能進行，已正式向對岸表達協商的意願及必要性，呼籲對岸盡速回應，而非透過媒體放話卸責，藉操作陸客來台議題進行統戰分化。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）7日透過「答記者問」名義書面指稱，兩岸旅遊問題的癥結和障礙在於民進黨干擾，不在觀光小兩會有無溝通，「小兩會溝通不是恢復兩岸旅遊的先決條件」。

國台辦提到，2020年初COVID-19疫情發生後，民進黨單方面地禁止大陸居民赴台旅遊，也禁止旅行社經營台灣居民到大陸團客遊業務，這沒有經過觀光小兩會與陸溝通；2024年大陸居民恢復赴金門、馬祖旅遊，這也未經觀光小兩會溝通。（編輯：呂佳蓉）1140207

COVID-19疫情
迎數位遊牧潮 紐西蘭開放持停留簽證者遠距工作韓國2024年出生率可望出現9年來首度成長
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

102
更多編輯台推薦新聞：