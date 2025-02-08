DeepSeek引關注 中國副總理將出席法國AI峰會

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（中央社台北8日電）中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）推出的人工智慧模型引發全球科技震盪之際，中國國務院副總理張國清將於9至12日應邀赴法國出席人工智慧行動峰會。

新華社報導，中國外交部昨天宣布，張國清將以中國國家主席習近平特別代表的身分出席法國人工智慧行動峰會（AI Action Summit）。張國清分管工業及信息化等工作。

成本低廉的中國人工智慧（AI）模型DeepSeek橫空出世，引起全球關注的同時也讓科技界不安。

法國史上首任AI國務秘書查帕茲（Clara Chappaz）日前表示，這次峰會主要目標包括社會與文化、經濟及外交。

他對法媒指出，這場會議也是外交活動，「科技從未如此政治，而峰會的時間點非常關鍵」。

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查帕茲稍早前宣布多位科技要角將出席會議，包括美國OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）、AI開發商Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）以及法國新創獨角獸Mistral AI創辦人門施（Arthur Mensch）。

此外，德國公司Aleph Alpha、輝達執行長黃仁勳點名稱讚的埃森哲（Accenture）、美商謀智（Mozilla）、加密即時通訊應用程式Signal等企業都確定派高層與會。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1140208