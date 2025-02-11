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川普上任後曾與習近平通話？中國外交部拒絕證實

2025/2/11 19:59
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（中央社台北11日電）針對美國總統川普表示在1月20日就職後曾與中國國家主席習近平通話，中國外交部發言人郭嘉昆今天僅表示，中方已發布習近平與川普在1月17日通話的消息稿，未再多言，形同拒絕證實川普的說法。

中國外交部11日下午舉行例行記者會，郭嘉昆在回答路透社記者要求中方證實此事時，作上述表示。

郭嘉昆僅提到，1月17日，習近平曾「應約」與川普（Donald Trump）通電話，中方已經發布了有關消息稿。

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法新社報導，外界對美中貿易戰加劇表達關切，觀察人士則密切留意川普一旦與習近平通話，是否可能釋放出貿易戰的緩解訊號。

美國福斯新聞（Fox News）10日播出對川普的專訪。當被問到1月20日就任總統以來是否曾與習近平通過話，川普回答「有…我與他（習近平）說過話，也與他的人通過話」，並指「我們有很好的私交」。但他並沒有提到與習近平通話的確切時間，也沒有說明兩人通話的內容。（編輯：邱國強/楊昇儒）1140211

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