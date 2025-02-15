美俄和談止戰 中國表態：樂見達成共識

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（中央社台北15日電）美國總統川普宣布與俄國和談以結束俄烏戰爭。中共中央政治局委員、外交部長王毅14日出席慕尼黑安全會議時指出，中方樂見一切致力於和平的努力，包括美俄達成的和談共識。

這是中國至今為止的最高層級談論美俄和談以結束俄烏戰爭的回應。此前，中國外交部發言人郭嘉昆13日回應此事的措辭為，「中方樂見俄美就一系列國際問題加強溝通對話」，並重申中國勸和促談的立場。

據中國外交部網站消息，王毅還在會中解釋外界對於中國以通過中俄油氣貿易支持俄羅斯的疑問，指出中國和俄羅斯互為兩大鄰國，有著漫長邊界。兩國從「過去的曲折經歷中汲取教訓，探索建立了不結盟、不對抗、不針對第三方的新時代全面戰略協作夥伴關係」。

他聲稱，中俄之間有著「正常的」經貿往來。並反問「如果中國不從俄羅斯進口油氣，如何彌補缺口，保障14億多中國民眾的需求？」

至於對俄烏戰爭的立場，王毅指出，中國不是這場危機的製造者，更不是當事方，但中方沒有隔岸觀火，更沒有借機牟利。

他聲稱，從危機爆發的第2天起，中方就希望對話協商解決。中國國家主席習近平提出四點主張，是中國立場的最權威闡釋，指出各國的主權和領土完整應得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則應得到遵守，各方合理安全關切應得到重視，一切致力於和平的努力都應得到支持。

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王毅進一步指出，中方以此為遵循積極展開外交斡旋，並與巴西等全球南方國家發起「和平之友」小組。形勢發展證明，中方的主張「客觀、公正、理性、務實」，體現了國際社會的廣泛共識。

王毅又說，期待所有當事方和利益攸關方都能適時參與到和談的進程中來。戰事發生在歐洲大地，歐洲更有必要為和平發揮作用，共同解決危機的根源性問題，找到均衡、有效、可持續的安全框架，實現歐洲的長治久安。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1140215