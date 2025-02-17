美國務院更新美台關係現況 中國官方齊表強烈反對

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（中央社台北17日電）針對美國國務院修改美台關係現況表述，中國大陸官方今天先後表達強烈反對。中國大陸外交部發言人郭嘉昆宣稱，美方此舉「在涉台問題上立場嚴重倒退」；國台辦發言人朱鳳蓮稍後則宣稱，此舉「只會損害台海和平穩定」。

朱鳳蓮以書面答記者問名義宣稱，有關舉動是「美方在『台灣問題』上立場的嚴重倒退，嚴重違反『一個中國原則』和『中美三個聯合公報』，粗暴干涉中國內政，向『台獨分裂勢力』發出嚴重錯誤信號，只會損害台海和平穩定」。

她又說，陸方敦促美方恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，「糾正錯誤，慎之又慎處理台灣問題」，停止發出任何「縱容支持台獨分裂勢力的錯誤信號」。

朱鳳蓮聲稱，陸方正告「民進黨當局」，「倚美謀獨是絕路。無論台美怎麼勾連折騰，都改變不了『世界上只有一個中國、台灣是中國一部分』的事實，改變不了中國『必將統一也必然統一』的大勢」。

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郭嘉昆稍早在中國外交部例行記者會上答覆媒體詢問時也聲稱，美國國務院修改「美台關係事實清單」，「在涉台問題上立場嚴重倒退」，嚴重違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，「向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號」，這是美方頑固堅持「以台制華錯誤政策」的又一例證。

美國國務院13日更新其官網的美台關係現況表述，刪除美國長年來「不支持台獨」的立場，新增期待兩岸分歧能以「不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式」解決。在此之前，美國國務院2022年5月曾移除「不支持台獨」、「台灣是中國的一部分」等文字，但約1個月後又把「不支持台獨」列入。（編輯：邱國強/陳鎧妤）1140217