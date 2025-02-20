兩岸觀光開放 陸委會重申小兩會協商

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（中央社記者李雅雯台北20日電）中華民國旅行商業同業公會全國聯合會呼籲政府開放陸客來台及組團赴陸旅遊。陸委會今天重申，為了兩岸觀光開放有好的開始，呼籲對岸儘快回應觀光小兩會先協商訴求。

大陸委員會（陸委會）20日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，可以理解專注兩岸觀光業務的旅遊業者對於現況有些迫切感；由於希望兩岸觀光開放有好的開始，未來旅遊不會「說斷就斷」，或有過去「一條龍」、低價團等情形，「希望大家稍安勿躁，讓未來的兩岸觀光有一個好的開始」。

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他提到，兩岸觀光開放應先循觀光小兩會（台旅會、海旅會）溝通協商，不過目前尚未獲得對岸海旅會回應。前一次觀光小兩會正式協商落在2016年，後續則是一般性事務聯繫，例如派駐人員異動、緊急事故發生等情形。

梁文傑強調，目前政府立場為「希望大家先談一談」，協商內容完全沒有政治性，這與政治無關，純粹因為過去兩岸旅遊開放遇到的問題，在未來開放後還是會遇到，需要透過觀光小兩會先有妥適討論，這真的只是在於對岸的「一念之間」。（編輯：吳柏緯）1140220